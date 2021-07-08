В Азербайджане выявлено еще 104 случая заражения коронавирусом, 39 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Один пациент с коронавирусом скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 336 788 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 330 606 человек вылечились, 4 980 скончались, число активных больных — 1202.

За прошедшие сутки проведено 8 709 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 3 821 726 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 53 478 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 21 166, вторую дозу получили 32 312 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 3 964 102, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2 417 173, вторую дозу получили 1 546 929 человек.