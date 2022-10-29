ООН призывает стороны соглашения о создании морского коридора для вывоза зерна из портов Украины продлить срок его действия, заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Все стороны должны приложить максимальные усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы и полной реализации двух соглашений, в том числе к скорейшему устранению сохраняющихся преград на пути экспорта российского зерна и удобрений», — говорится в распространенном заявлении Дюжаррика.

Он отметил, что существует «настоятельная» необходимость «внести вклад в продовольственную безопасность во всем мире и смягчить страдания, которые этот глобальный кризис стоимости жизни причиняет миллиардам людей».

Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле соглашение о создании морского коридора для вывоза украинского зерна из портов Черноморска, Одессы и Южного сроком на 120 дней. Контролировать грузы и суда начал созданный Совместный координационный центр (СКЦ).

Также 22 июля в Стамбуле первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и генсек ООН Антониу Гуттериш подписали меморандум о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции сроком на три года.

По данным СКЦ, по стоянию на 24 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составил 8 673 198 тонн. Всего на 24 октября было разрешено движение 772 судов — 389 на прибытие в украинские порты и 383 — на выход из них. (Интерфакс)