«Они затем исчезали» — Кто спровоцировал конфликт между азербайджанцами и полицией Дагестана?

Несмотря на то, что с момента наступления коронавирусной пандемии и закрытия границ прошло 2,5 месяца, проблема, скопившихся на границе с Россией граждан Азербайджана с намерением вернуться на родину, все еще остается не решенной.

Вчера между гражданами Азербайджана и сотрудниками правоохранительных органов России произощел конфликт, в результате чего, по данным следственного управления СК РФ по Дагестану, пострадали семеро сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, в результате стычки повреждены 5 служебных автомобилей. Исполняющий обязанности главы Дербентского района республики Фуад Шихиев сообщил, что после инцидента задержаны 93 гражданина Азербайджана.

СК России начал проверку по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Кем был спровоцирован данный инцидент, и почему азербайджанцы решили конфликтовать с представителями правоохранительных органов?

Как объяснил # глава азербайджанской общины в Москве Шамиль Тагиев, на границе скопилось около 700 граждан Азербайджана, которые ждали своей очереди, чтобы вернуться на родину.

«Между президентами России и Азербайджана была достигнута договоренность, по которой каждую неделю границу могут перейти 120 человек. Составлялся список людей, которые должны были пройти границу на этой неделе. Как раз вчера утверждался список 150 граждан, которые должны были перейти границу.

Но каким-то образом данный внутренний список, который составляется на уровне руководящих людей района, был передан находящимся там людям, что вызвало негодование у населения. Так как в нем оказались люди, которые прибыли туда всего 2-3 дня назад. В принципе, людей можно понять, среди них есть такие, кто вот уже полтора-два месяца ждут своей очереди», — рассказывает он.

По мнению Тагиева, данный список, был «слит» целенаправленно для того, чтобы вызвать у людей негативную реакцию.

«Так и случилось. Когда люди не нашли свои имена, а вместо этого увидели имена «новобранцев», естественно, начали протестовать. Они вышли на дорогу и направились к зданию оргкомитета, который отвечает за этот список. Когда полиция преградила им путь, некоторые провокаторы, которые раньше тоже появлялись среди толпы, начали провоцировать людей, а сами затем исчезли. На этой агрессивной волне и произошла стычка с полицией. В итоге, людей начали отвозить в отделение для выяснения ситуации», — отметил он.

Как утверждает Тагиев, по последним данным в отделении полиции находятся около 100 человек.

«По данным, которые мы получили из Азербайджана, для выяснения ситуации в Дагестан сейчас приехали представители МИД, МВД и Оперативного штаба. Список людей, которые должны были по очереди перейти границу, уже отправлен в Азербайджан. Я думаю, что официальные лица, которые прибыли в Дагестан, этот вопрос решат, и в скором времени, возможно, всем нашим гражданам разрешат вернуться на Родину «, — сказал он.

В свою очередь очевидец произошедшего, который находится на российско-азербайджанской границе, наш соотечественник по имени Гейдар (фамилию он не назвал), рассказал # о том, что же произошло в Дагестане.

Так, по его словам, в списке (он сказал, что в списке было 240 человек – авт.) оказались люди, которые приехали к границе всего несколько дней тому назад, а те, которые, как и он, находятся в Дагестане уже второй месяц, не могут вернуться в Азербайджан из-за того, что в первую очередь предпочтение отдавалось старикам, женщинам и детям.

«Мы партиями уступали свои места женщинам, старикам и детям уже два-три раза, но это же не может продолжаться вечно. Мы не понимаем, как так получается?! По всей видимости кто-то неплохо греет руки на составлении этих списков», — сказал он.

Гейдар также утверждает, что большинство граждан Азербайджана, ожидающих своей очереди перехода на Родину, сталкиваются с большими проблемами. У многих уже закончились деньги.

«Каждый азербайджанец, который здесь находится, за время ожидания потратил по 70-100 тысяч рублей (приблизительно 1700- 2400 манатов – авт.) и выше. Я начал объяснять, что это несправедливо по отношению к нам, сколько мы можем терпеть и пропускать других людей? Сколько может продолжаться это безобразие? На что нам отвечали, что придет начальство, мы поговорим. Но народ не успокаивался.

Я изо всех сил пытался успокоить людей. Полицейские начали отталкивать людей, а в ответ на мою просьбу не грубить, представители правоохранительных органов вообще вышли из себя. С нами так обращались, как будто эти работники полиции были армянами. Неуместной грубости полиции люди ответили бутылками и камнями. Начался полный хаос, полиция стала стрелять в воздух «, — рассказал он.

Гейдар также откровенно признался, что и среди наших соотечественников, и среди полицейских были выпившие люди.

«Во время драки были избиты примерно 500 человек. Есть пострадавшие разной степени: кому ребро сломали, кому почку отбили, у кого печень лопнула. Ослепив сильными прожекторами людей, полиция избивала их прикладами автоматов Калашникова. Тут очень много полиции и спецназовцев. Нам опять обещают, что пропустят через границу, но уже, если честно, надоело ждать», — сказал он.

В свою очередь редактор «АиФ Дагестан» Вафадар Меликов сказал, что несмотря на многочисленные призывы со стороны правительства Азербайджана, люди все равно массово приехали на границу, а она была уже закрытой.

«После этого состоялось несколько встреч чиновников Дагестана и Азербайджана. Людей разместили по гостиницам, но так как их численность превышала возможности отелей, для них открыли палаточный городок. В городке временно проживают около 580 человек, все они обеспечены едой, но все они хотят домой. Людям позволяли переходить границу партиями по 120 человек, и сегодня столько же людей перешли границу. Остальные взбунтовались и перекрыли федеральную трассу», — сказал он.

По словам Меликова, сотрудники полиции сначала вежливо попросили открыть дорогу, объясняли, что могут их пропустить, но не принимает азербайджанская сторона.

«В этот момент недовольные начали закидывать камнями сотрудников правоохранительных органов и около 7 представителей правоохранительных органов получили травмы, были повреждены пять машин. Ситуацию взял под контроль прокурор республики Дагестан, представители Следственного комитета находятся на месте. Там же заместитель прокурора Дагестана и прокурор Дербентского района. Ребята, которые бросали камни в полицейских, конечно, ответят по законам России», — резюмировал Исаев.

Отметим, что сегодня помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев высказал свою позицию по поводу инцидента. Выразив сожаление по поводу инцидента в Магеррамкентском районе Дагестана на посту Куллар на азербайджано-российской границе, Гаджиев напомнил, что в целом, из-за глобальной пандемии COVID-19 с середины марта 2020 года было обеспечено возвращение из-за рубежа более 20 тысяч граждан Азербайджана.

«Начиная с конца марта – начала апреля 2020 года 2976 граждан Азербайджанской Республики вернулись в нашу страну из России через пограничный пункт «Самур» между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, и через международные аэропорты.

В соответствии с требованиями особого карантинного режима Азербайджанской Республики был создан портал «Возвращаюсь домой» для того, чтобы обеспечить возвращение граждан с территории Российской Федерации в нашу страну на основе регистрации и в рамках специального временного графика.

При координации соответствующих структур Азербайджана и России в рамках еженедельного графика обеспечивается возвращение азербайджанских граждан. В рамках этого графика, через таможенно-пропускной пункт «Самур» 19 мая перешли 120 человек, 26 мая – 131 человек, 2 июня – 122 человека, 9 июня – 130 человек. В соответствии с утвержденным графиком, сегодня будет обеспечен переход границы свыше 150 граждан Азербайджана.

В то же время, планируется возвращение граждан, зарегистрированных на портале «Возвращаюсь домой», посредством чартерного рейса Баку-Москва-Баку.

При возвращении граждан, преимущество отдается пожилым и больным людям, женщинам и детям, а также семьям. Также учитываются возможности карантинных пунктов по приему новых людей.

Граждане Азербайджана, собравшиеся у контрольно-пропускного пункта «Самур», должны соблюдать установленные правила, не нарушать принципов очередности и не мешать деятельности соответствующих государственных структур. Призываем граждан проявить понимание», — сказал Хикмет Гаджиев.