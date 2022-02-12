Генпрокуратура Украины официально признала экс-президента Грузии Михаила Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинской тюрьме. Об этом сообщает Украины Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

«Процессуальным руководителем Генпрокуратуры Украины во время досудебного следствия гражданин Украины, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили признан потерпевшим в соответствии со статьей 55 Уголовного процессуального кодекса Украины», — говорится в ее заявлении.

По информации Денисовой, в Украине начали производство по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов Грузии в отношении Саакашвили (часть 3 статьи 365 УК Украины) 14 января 2022 года. Потерпевшим экс-президента признали с учетом того, что из-за «неправомерных действий» ему был «причинен физический и моральный ущерб».

Расследование двух возможных фактов бесчеловечного обращения с заключенным Саакашвили продолжают и в Грузии. Проверку ведет Служба государственного инспектора. По решению властей, с 1 марта Службу упразднят, а на ее базе создадут два новых ведомства, пишет агентство «Новости-Грузия».

В первом случае речь идет о возможном факте нанесения физических и словесных оскорблений во время перевода Саакашвили из руставского пенитенциарного учреждения в больницу глданской тюрьмы. Другое дело Госинспектор начал из-за инцидента, произошедшего во время перевода Саакашвили из Горийского военного госпиталя в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Экс-президент утверждает, что с использованием физической силу у него пытались отнять наручные часы.

Пока что Генпрокуратура Грузии отказывается признавать экс-президента потерпевшим по этим делам.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили является гражданином Украины, до последнего времени он возглавлял Исполнительный комитет Национального совета реформ при президенте Украины, а в прошлом также занимал пост губернатора Одесской области.

Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Экс-президент объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу, а затем в военный госпиталь Гори. 20 ноября он заявил о прекращении голодовки. После завершения курса лечения, 30 декабря, Саакашвили вернули в тюрьму города Рустави.