Офис директора нацразведки США обвинил Путина в попытках помешать Байдену на выборах

Власти РФ распорядились во время последних президентских выборов в США дискредитировать кандидатуру Джозефа Байдена. Об этом говорится в докладе Офиса директора национальной разведки США, передает РИА «Новости».

«Мы считаем, что президент России (Владимир) Путин распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку кандидатуры президента Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление социально-политической раздельности в США, а группа российских правительственных организаций провела эту операцию», — говорится в докладе.

Ранее Байден пригрозил России «расплатой» за свои враждебные действия. Глава Белого дома заявил, что «ясно дал понять Путину» — Штаты не будут сдаваться перед лицом российской агрессии. Среди недружественных актов Байден назвал кибератаки, вмешательство в выборы и отравления.

| 2021-03-16T22:49:17+04:00 17 марта 2021, 00:04|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss