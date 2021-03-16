Офис директора нацразведки США обвинил Путина в попытках помешать Байдену на выборах

Власти РФ распорядились во время последних президентских выборов в США дискредитировать кандидатуру Джозефа Байдена. Об этом говорится в докладе Офиса директора национальной разведки США, передает РИА «Новости».

«Мы считаем, что президент России (Владимир) Путин распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку кандидатуры президента Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление социально-политической раздельности в США, а группа российских правительственных организаций провела эту операцию», — говорится в докладе.

Ранее Байден пригрозил России «расплатой» за свои враждебные действия. Глава Белого дома заявил, что «ясно дал понять Путину» — Штаты не будут сдаваться перед лицом российской агрессии. Среди недружественных актов Байден назвал кибератаки, вмешательство в выборы и отравления.