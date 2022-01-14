Говорить о нормализации обстановки в Казахстане пока рано. В стране будет поэтапное снятие ограничительных мер, которые были наложены в начале января на фоне массовых протестов, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в интервью на канале «Россия 24».

«Видно, что перелом ситуации уже наступил. Говорить о том, что обстановка нормализована — нет, наверное, будет преждевременным, потому что еще действует режим чрезвычайного положения, в пяти регионах он отменен, завтра еще в ряде регионов он будет отменятся, то есть это такое поэтапное смягчение вот этих мер ограничительных. Но тем не менее, можно сказать так, что страна возвращается к нормальной жизни», — сказал Зась.