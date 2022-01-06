Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России доставили в Казахстан первые подразделения российского контингента миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо российских подразделений в операции будут задействованы военнослужащие Армении, Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана.

«Численность Коллективных миротворческих сил (КМС) не разглашается на первом этапе ни одной из стран – она будет определяться оперативной необходимостью и характером выполняемых задач», – рассказал «Газете.Ru» официальный представитель ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

При этом он отметил, что в задачи миротворческого контингента будет входить охрана объектов и инфраструктуры, которая будет проводиться строго в соответствии с мандатом ОДКБ. «Вмешиваться во внутриполитическую ситуацию в Казахстане КМС не станут – их задача разъединить противоборствующие стороны и не допустить кровопролития и гибели граждан», – добавил Зайнетдинов.