Очаг коронавируса в Баку: неужели мы все хотим еще долго пребывать в этом кошмаре? — ФОТО

Вчера стало известно, что в стране особый карантинный режим продлен до 20 июля. Ужесточение режима обусловлено не меняющейся в положительную сторону динамики инфицирования COVID-19. В стране также увеличены штрафы за неношение медицинских масок.

Согласно ранее установленным правилам, автобус не мог покинуть остановку, если какой-либо пассажир окажется без маски. Автобус мог начать движение лишь после того, как пассажир наденет маску. На автобусах наклеены стикеры с предупреждением о том, что нельзя входить без масок. На мой взгляд, это было довольно запоздалое решение. Требование обязательного ношения масок в бакинском метро необходимо было внедрить одновременно и на других видах общественного транспорта. Но как говорится, лучше поздно, чем никогда. Но что же происходит в действительности?

Решил по делам направиться на рынок поселка «Восьмой километр», что в Низаминском районе Баку. Сел в автобус, направляющийся из пригорода в сторону станции метро «Кёроглу». Несмотря на запрет, в салоне автобуса большая часть пассажиров была без масок. Через пару минут на свое место сел и водитель автобуса. Полагающуюся для ношения маску он нацепил на подбородок. Ничего не сказав пассажирам без масок, водитель тронулся в путь. Доехали до конечной остановки – транспортному хабу «Кёроглу». Выйдя из салона и пройдя по хабу, заметил пару диспетчеров и полицейских тоже с масками на подбородках. Зашел в автобус госкомпании Bakubus. Здесь на первый взгляд все строго – пассажиры в масках. Правда, у некоторых из них маски прикрывают только рот… В салон вошел диспетчер с маской на лице и попросил пассажиров правильно использовать маску, т.е. прикрыть полностью рот и нос. Подобная социальная ответственность заслуживает благодарности, но диспетчер почему-то попросил сделать это пассажиров. А вот водителя, который просто нацепил маску на подбородок, он проигнорировал.

Автобус благополучно доставил меня к рынку. Представшая взору картина ужаснула и шокировала одновременно. Представьте себе, на прилегающей к рынку территории снуют уличные торговцы, предлагающие свой незатейливый товар – носки, наушники для телефонов, средство, отпугивающее комаров и др. Многие из них не носят масок или нацепили их на подбородки. И как обычно вокруг рынка антисанитария в виде мусорных отходов. Судя по оживлению, несмотря на карантин, здесь идет бойкая торговля. Страшно даже представить, сколько человек в день здесь может заразиться. Здесь и до пандемии были проблемы с антисанитарией, а в наши дни ситуация усугубляется широким распространением COVID-19.

Выйдя из дома, сев в автобус и попав в это место, четко осознаешь, что для многих социальная ответственность является пустым звуком. Люди элементарно не хотят понять, что могут своей беспечностью стать причиной смерти других. Неужели мы все хотим еще долго пребывать в этом ко

ш маре?