30 ноября заместитель министра обороны — командующий Военно-воздушными силами Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с заместителем министра обороны — командующим Войсками противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил Республики Узбекистан генерал-майором Ахмадом Бурхановым.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Поприветствовав гостей, генерал-лейтенант Р.Таиров выразил удовлетворение их визитом в нашу страну и подчеркнул важность развития сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в области военной авиации и противовоздушной обороны, равно как и в других областях.

Поблагодарив за оказанное гостеприимство, генерал-майор А.Бурханов особо отметил, что плодотворное сотрудничество между государствами внесет вклад в развитие ВВС обеих стран.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между ВВС Азербайджана и Узбекистана, был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение делегация посетила Центральный командный пункт ВВС и ознакомилась с проводимой там работой.