Обнародована запись, якобы разговоров Порошенко и Байдена о взятке

Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден предлагает занимавшему на то время пост президента Украины Петру Порошенко $1 млрд за отставку генерального прокурора Виктора Шокина. Об этом сообщает «112 Украина».

«Сегодня мы обнародуем записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена, свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне», — заявил Деркач.

В аудиозаписи якобы слышно, как Порошенко предлагает на должность генпрокурора страны вместо Шокина своего кума Юрия Луценко.

По словам Деркача, он передал все многочасовые записи в офис генпрокурора вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела.

Шокин расследовал незаконную деятельность нефтегазовой компании Burisma, в которой работал сын Байдена Хантер. (gazeta.ru)