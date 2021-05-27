Обнародована статистика заражения коронавирусом по районам Баку.

Как сообщает koronavirus.info, в настоящее время в Баку больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Бинагадинском районе.

Число случаев заражения коронавирусом в Бинагадинском районе составляет 14.6 %, в Хатаинском районе — 13.4 %, в Ясамальском районе — 12.2 %, в Сабунчинском районе — 11.2%, в Наримановском районе, в Сураханском районе — 8.2%, в Насиминском раойне — 7.9% , в Низаминском районе — 7.1%, в Хазарском районе 7.2%, в Сабаильском районе — 5%, в Гарадагском районе -4.95, в Пираллахинском районе — 0.5%.