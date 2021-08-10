Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 августа.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 25-28°, днем — 34-38° тепла, в Баку ночью — 26-28°, днем — 36-38° тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 мм до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем — 45-50%.

На пляжах Абшерона северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 27-28°, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) — 28-29° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Ветер восточный, временами с усилением. Температура воздуха ночью составит 23-27°, днем — 35-40°, местами 41° тепла, в горах ночью — 15-20°, днем — 25-30° тепла.