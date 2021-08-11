Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 25-28, днем — 37-39, местами до 40-41 градуса тепла, в Баку ночью — 26-28, днем — 38-40 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью — 60-70, днем — 35-40 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 27-28, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) – 28-29 градусов тепла.

Днем на некоторых горных территориях страны ожидаются грозы, кратковременные дожди, в остальных районах преимущественно без осадков, прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 23-26, днем — 36-41, местами до 42 градусов тепла, в горах ночью — 16-21, днем — 26-31 градус тепла.

В Азербайджане 11-14 августа прогнозируется жаркая погода, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшероне составит 37-40, местами до 41-42 градусов тепла, в регионах — 35-40 градусов тепла, в Нахчыванской АР и низменных районах страны температура воздуха местами повысится до 42-43 градусов тепла.