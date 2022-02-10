Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами дожди. Утром осадки прекратятся, днем без осадков.

Умеренный северо-западный ветер во второй половине дня сменится юго-западным. Температура воздуха составит ночью 2-5° тепла, днем 7-9° тепла, в Баку ночью 3-5° тепла, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 11 февраля на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана ожидаются временами осадки, местами снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем 7-12° тепла, в горах 3-8° мороза, в высокогорьях – до 14° мороза, днем от 0-3° мороза.