13 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, днем юго-восточный ветер​ сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 12-16° тепла, днем ​​- 17-20° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст. Относительная влажность составит 60-70%.

Ожидается, что в регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Ночью и утром ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11° тепла, днем ​​18-23° тепла, ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем ​​5-10° тепла.