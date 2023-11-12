13 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.
Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, днем юго-восточный ветер сменится умеренным северо-западным.
Температура воздуха ночью составит 12-16° тепла, днем - 17-20° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст. Относительная влажность составит 60-70%.
Ожидается, что в регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Ночью и утром ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 7-11° тепла, днем 18-23° тепла, ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10° тепла.