Обнародован прогноз погоды на 2 ноября.

Как сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, небольшой дождь. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 13-17° тепла, днем 20-25° тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 мм рт.ст. до 761 мм рт. ст.

Относительная влажность воздуха составит ночью 80-90%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но в первой половине дня в некоторых горных территориях ожидаются переменные дожди. Местами возможны кратковременные ливни с грозами, в высокогорных районах – снег. Ночью и утром в отдельных районах туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-13° тепла, днем 21-26° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.