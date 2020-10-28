О людях и манкуртах

Для всех ли азербайджанцев, проживающих в Украине, трагической является новость о том, что 28 октября 2020 года в результате обстрела вооруженными подразделениями армянской стороны территории Барды с использованием запрещенных международным правом кассетных бомб, погиб 21 человек и 70 ранено? Для всех ли украинских азербайджанцев стала трагедией новость о бомбардировке армянскими террористами Гянджи, где также погибли десятки людей, в том числе дети и старики? Да и вообще, является ли для всех украинских азербайджанцев Отечественная и освободительная война в Карабахе важнейшим событием в жизни?

На первый взгляд, такого рода вопросы могут показаться удивительными. Мол, как же так, ответ на них очевиден — не может азербайджанец, проживающий где-либо, в данном случае в Украине, не осуждать зверства и преступления армянской военщины?! Это ошибочное мнение. В реальности все совсем иначе. Есть в Украине огромное количество азербайджанцев, для которых счастье и спокойствие личное важнее признания правды о войне в Карабахе, важнее осуждения армянской стороны. Приведу всего несколько примеров.

Есть такая дама — Нателла Крапивина. Это музыкальный продюсер украинской певицы Светланы, создатель телевизионного проекта «Орёл и решка». Она стала гостем Ксении Собчак на YouTube-канале российской ведущей и политика. Их интервью просмотрело более полутора миллиона человек. И вот вся эта аудитория увидела перед собой классического манкурта — человека, утратившего историческую память, не способного понимать и чувствовать боль своего народа.

Все это вытекает из признаний самой Н.Крапивиной. Она, оказывается, следит за происходящим в Нагорном Карабахе. Следит, но ни разу не осудила удары армянской военщины по мирным азербайджанским городам, не поделилась на своей странице хотя бы одной публикацией азербайджанского журналиста или блоггера, фотографией погибших азербайджанских детей. Почему? Как ответила К.Собчак сама Н.Крапивина, она ведет себя так осознанно. Потому, что у нее много друзей-армян и даже бабушка Нателлы тоже, оказывается, армянка.

При этом, у нее есть огромное количество родственников в Баку. Интересно, как они сейчас отреагируют на все эти откровения продюсера С.Лободы, с которой ее, как давно пишет пресса, связывают не только рабочие отношения? Кстати, Н.Крапивина попыталась ответить на вопросы К.Собчак о том, является украинская певица ее любовницей, но сделала она этот так, что у зрителей скорее укоренилось мнение в обоснованности этих разговоров. Впрочем, кто и с кем спит — его личное дело. Я всего лишь привожу штрихи к портрету дамы, которая, по ее же признанию, никогда не жила в Азербайджане и крайне равнодушна к войнам за территории.

О том, что для миллиона людей эти территории являются Родиной, землей их отцов, дедов и прадедов, она не задумалась. Зачем? Проще же жить, петляя между струйками и изображая из себя космополита. При этом Н.Крапивина убеждена — де-факто и де-юре Нагорный Карабах был армянской землей. «Хотя все это на бумаге не оформлено, и тем не менее», — глубокомысленно рассуждает продюсер. С таким же успехом кто-то может сказать, что прогулки мадам Крапивиной по Киеву голышом имели место, они не оформлены официально, нет никаких тому доказательств, и тем не менее.

А теперь самое главное. Душа этой дамы, по ее собственному признанию, вовсе не болит от того, что азербайджанские земли вот уже почти три десятка лет как оккупированы Арменией. Отношения с друзьями армянами для нее важнее того общепризнанного факта, что Нагорный Карабах — это Азербайджан. Прекрасное признание, доказывающее, что перед нами классический манкурт.

С другой стороны, стоит ли этому удивляться? Вовсе нет. Ведь, как заявила продюсер Лободы, в детстве ею никто толком не занимался. Вот и выросло то, что выросло. Кроме того, не стоит удивляться этому ее поведению еще и потому, что ровно также себя ведет ее отец — украинский миллионер, бизнесмен и девелопер азербайджанского происхождения, владелец ЖК Diamond Hall, Senator, Blockbuster Mall, Lavina Mall, Мандарин Плаза Вагиф Алиев.

Ни разу с момента начала Отечественной войны в Карабахе он не выступил в поддержку азербайджанской армии, не выразил публичного соболезнования родным и близким погибших в боях за Родину, мирного населения Гянджи и Барды. Перечислять определенную сумму помощи жертвам армянской агрессии по примеру огромного числа иных азербайджанских бизнесменов в Украине и в других странах этот обладатель состояния в сотни миллионов долларов также не стал. Так что, яблочко от яблони недалеко падает.

Взглянем на проблему шире. В Украине уже выросло новое поколение азербайджанцев, граждан этой страны, которые добиваются успеха. Но доводят ли они до граждан своей страны правду об Отечественной войне, что ведет ныне Азербайджан или о чудовищных актах террора, совершенных армянской стороной в отношении мирного населения Барды и Гянджи? Увы, далеко не всегда. В частности, ничего на сей счет нет на странице в Фейсбук телевизионной ведущей Лейлы Мамедовой. Ни разу на эту тему не высказалась и Динара Габибуллаева, которая избрана членом Киевского городского совета от партии «Европейская солидарность».

Получается, что нет смысла радоваться их успехам. Потому, что карьерный, коммерческий или иной успех миллионера Вагифа Алиева, продюсера Нателлы Крапивиной, телеведущей Лейлы Мамедовой или молодого политика Динары Габибуллаевой — это всего лишь их личные победы, достижения. Азербайджану, который сейчас переживает один из самых важных моментов в своей новейшей истории, сражаясь за освобождение захваченной врагом земли, от существования этих персон не холодно, не жарко. Нам куда ближе, роднее те этнические украинцы, из числа депутатов Верховной Рады, политиков разного уровня, политологов, военных экспертов и журналистов, которые доносят до мира правду об Отечественной войне, которую ведет ныне Азербайджан, которые говорят слова искреннего сострадания в адрес нашего народа, против мирного населения которого армянские оккупанты начали террористическую войну.