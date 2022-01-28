Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможные финансовые меры поддержки Украины со стороны США. Об этом в своем Twitter написал глава украинского государства.

«Имел долгий телефонный разговор с президентом США. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за продолжающуюся военную помощь. Также обсуждались возможности финансовой поддержки Украины», — написал Зеленский.