О’Брайен пригрозил КНР экономическими мерами за законопроект о нацбезопасности в Гонконге

США применят экономические рычаги воздействия, если Китай примет и будет исполнять закон о механизме по защите национальной безопасности в Гонконге. Об этом заявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в эфире телеканала Fox News.

«Если Китай двинется дальше и предпримет решительные действия в отношении народа Гонконга на основании этого механизма по безопасности, то Соединенные Штаты отреагируют», — отметил он, обратив внимание на то, что Вашингтон таким образом последует примеру Великобритании, Франции и других своих союзников.

Помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности, отвечая на вопрос о конкретных инструментах воздействия на Пекин, счел целесообразным напомнить о том, что Гонконгу предоставлен особый доступ на рынок США посредством ряда соглашений и таможенного союза. «Нам придется изучить, возможно ли продолжать делать подобные уступки. Имеется и другой набор инструментов на тот случай, если Китай нарушает права человека в отношении народа Гонконга», — продолжал О’Брайен, назвав упомянутый выше законопроект попыткой лишить население специального административного района КНР «привычного уклада жизни».

«Я уверен в том, что если они [китайцы] пойдут на такое, то США и остальные отреагируют решительно. У нас есть много способов продемонстрировать свое неудовольствие китайцам», — подытожил О’Брайен.(ТАСС)