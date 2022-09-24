Сегодня состоялся VIII съезд Совета прессы Азербайджана.

В повестке съезда было избрание правления, контрольно-ревизионной комиссии и председателя Совета прессы.

На VIII Съезде журналистов Азербайджана также принят ряд решений.

На голосование были вынесены поправки, предлагаемые в устав Совета прессы Азербайджана.

Также участники съезда обсудили новую версию названия Правил профессионального поведения журналистов Азербайджана – Кодекс этического поведения журналистов Азербайджана.

После обсуждений обе поправки были вынесены на голосование и приняты.

В результате изменения состав Правления будет состоять из 23 действительных членов, избираемых съездом. В состав правления могут избираться журналисты, а также авторитетные представители общественности и представители социальных медиа, не занимающиеся в настоящее время журналисткой деятельностью и не состоящие на госслужбе. 14 членов правления будут журналистами, 9 – представителями общественности.

Кроме того, поправкой в кодекс добавлен 4-й принцип (гендерное равенство и защита принципа недопущения дискриминации).

Путем голосования на должность председателя Совета прессы был избран редактор «525-ci qəzet» Рашад Меджид.