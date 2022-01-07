Новоназначенный посол США в Анкаре Джефф Флейк прибыл в Турцию, сообщает Агентство Анадолу.

Самолет Turkish Airlines с послом Джеффом Флейком и его супругой Шерил Флейк приземлился в аэропорту Стамбула сегодня.

В беседе с журналистами дипломат выразил удовлетворение нахождением в Турции и поблагодарил всех, кто встречал его в аэропорту.

Флейк поддержал демократа Байдена на президентских выборах 2020 года, несмотря на то, что сам является республиканцем.

Занимал должность сенатора от штата Аризона с 2013 по 2019 год, а до этого — с 2001 по 2013 год был членом Палаты представителей Конгресса США.

Флейк покинул сенаторское кресло в 2019 году, сославшись на различия во взглядах с администрацией бывшего президента Дональда Трампа и Республиканской партией.