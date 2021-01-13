Новые строительные правила помогут сэкономить госсредства при восстановлении Карабаха

В сегменте строительства, финансируемого за счет государственных средств, грядут перемены. В связи с этим с 1 октября 2021 года для оценивания объектов строительства, финансируемых за счет госсредств, будет применяться ресурсный метод, который считается более точным. А соответствующим госорганам поручено принять необходимые меры по созданию электронной базы данных о применении этого метода.

Постановление также предусматривает совершенствование в ближайшие два года нормативной базы и системы ценообразования с использованием опыта Турции, подготовку соответствующих нормативно-методических документов и автоматическую передачу данных в новую электронную базу.

Новый механизм будет способствовать обеспечению прозрачности в строительном секторе страны и процессе выполнения госзаказов, устранению недочетов, приводящих к негативным ситуациям, снизит уровень бюрократизма и упростит данный процесс.

Директор Ассоциации риэлторов и строительных компаний, специалист по вопросам недвижимости и строительства Эльнур Азадов сказал # о том, что год будет достаточно сложным с финансовой точки зрения, так как в этом году нашей стране нужно начинать строительно-восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях. Работы там много и соответственно государство должно экономно использовать бюджетные средства. Принятое решение будет этому способствовать.

«Раньше было так, что президент страны выделял из бюджета средства на срочные ремонтно-восстановительные работы, и в основном эти средства выделялись с запасом, а это зачастую приводило в итоге к дополнительным расходам»,– отметил он.

По словам Азадова, многие строительные компании при госзаказах умышленно завышали цены, и важно, чтобы этот момент был ликвидирован. Для этого система должна быть прозрачной, должны быть интернет ресурсы, куда любая компания – местная и зарубежная, сможет зайти и познакомиться с условиями тендера, объявленного государством, посмотреть проект и представить свое ценовое предложение. Подход с применением ресурсных методов необходим, и тут важно использовать международный опыт.

«Первым делом на освобожденных территориях будут построены дороги, проведена инфраструктура, коммуникации, другие крупные строительно-восстановительные работы. В строительстве будут участвовать и турецкие строительные компании, потому наши компании смогут набираться у них опыта в совместной работе. Самая крупная работа – это урбан проекты, то есть восстановление городов»,– говорит эксперт.

Там Азадов советует использовать стандартную застройку малоэтажных и среднеэтажных домов и частных домов. В Азербайджане много проектных институтов, которые могут разработать проекты по современным нормативам — количество комнат, размеры и другие параметры. По этим стандартам государство может объявлять тендеры, в которых будет участвовать немало строительных компаний, и на основании этих тендеров будут браться минимальные или средние цены. Самые низкие цены могут стать нормативами, которые будут использоваться в будущем при проектировании, бюджетировании жилых кварталов поселков и городов определенных регионов. Исключения начинаются с нестандартного строительства, где применение ресурсных, коэффициентных методов более приемлемо.

Эксперт сказал также о том, что если учесть объем строительно-восстановительных работ на оккупированных территориях и сделать анализ строительных компаний, которые должны будут их выполнять, то в Азербайджане очень мало компаний, ресурсов, техники для такого огромного проекта. Поэтому важно привлекать иностранные компании, но наш рынок должен развиваться и мелкие компании должны учиться у крупных — местных и зарубежных. Это приведет к тому, что мелкие компании в будущем станут средними или большими, и чем больше будет на рынке строительных компаний, тем выше конкуренция между ними, лучше качество и лучше ценовые предложения для госпроектов.

Генеральный директор консалтинговой компании MBA Group Нусрет Ибрагимов отметил, что во времена Советского Союза были прейскуранты на строительство. В них была указана стоимость каждой работы – материалов, труда, машиномеханизмов. После распада СССР в России бы разработан свой прейскурант, и каждый год он обновляется. В Азербайджане же такого прейскуранта до сих пор нет. Он подчеркнул, что если на все виды строительных работ по госзаказам будет нормативная база, то, скажем, стоимость 1 квадратного метра жилого помещения или объекта не будет превышать рыночную стоимость в несколько раз. А раньше такое иногда имело место.

В России система ценообразования в сфере недвижимости в последнее время подвергается серьезной критике, говорит эксперт в области недвижимости Рашад Алиев. По его мнению, данное решение может устранить бюрократические препоны, но его практическая польза в условиях рыночной экономики невелика.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что государство пошло на такой шаг из-за того, что было много откатов на строительстве, коррупция, нечестные тендеры.

«Строительный сектор – весьма коррумпированный сектор. Даже если говорить о визуальном наблюдении, то нередко в начале строительства прораб приезжал на стареньких жигулях, а под конец строительства у него была дорогая машина. Чтобы уменьшить негативные явления в данном секторе государство планирует применять турецкий опыт. Турки строят быстро, качественно и дешево»,– подчеркнул он.

По словам Агаева, те строительные компании, которые работают честно, без черной бухгалтерии останутся на рынке госзаказов, другие с него уйдут. Объектов, строящихся за счет государственных средств, при таком подходе будет больше. Он подчеркнул, что применение единых стандартов и тарифов особенно важно сейчас, когда нужно будет заново отстраивать Карабах. Потому готовится соответствующая база.