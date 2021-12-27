К Новому году цены приступили к новой волне роста. Очередное подорожание было ожидаемо, поскольку предпраздничный спрос — традиционный маховик, разгоняющий цены. А они у нас росли на протяжении всего истекающего года.

Что и сказать, положение с ценами сложилось под занавес года нелегкое, продукты дорожают, а удержанию цен, по мнению правительственных чиновников, должны поспособствовать открывшиеся в Баку и Абшероне сельскохозяйственные ярмарки «из села в город», ежегодно организуемые в это время Министерством сельского хозяйства.

Как информирует ведомство, жители столичного региона смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию по выгодным ценам на ярмарках, организованных у выхода станции метро «Гянджлик», в Бинагадинском районе по улице Сулеймана Сани Ахундова. Ярмарка будет организована также в городе Хырдалан. Заняться реализацией своей продукции на каждой из ярмарок смогут около ста фермеров, заранее прошедших регистрацию. Участие в ярмарке для них будет бесплатным.

«Всех фермеров обеспечат прилавком, весами и другими принадлежностями, а тем, которым будет трудно доставить свою продукцию на ярмарку, окажут логистическую поддержку», — добавили в министерстве.

Между тем, по словам покупателей, цены на новогодних ярмарках мало отличаются от средних по столичным рынкам. Обещанные Минсельхозом расценки на мандарины и апельсины в реальности за этот уровень зашкаливают – цены на эти солнечные фрукты достигают полутора – двух манатов. Сыр – 10 манатов, сюзьма – от 3 манатов, а картофель, по данным ведомства, должен был стоить на ярмарках от 0,50 до 0,80 гяпиков, однако сложившаяся в этом сезоне «напряженка» со «вторым хлебом» диктует свои ценовые реалии.

«Сыр на обычных рынках даже дешевле заявленного – за 7 манатов можно купить хороший грузинский и дагестанский, местный овечий – стоит от 6 до 8 манатов, — сказала покупательница на рынке «8-го километра». – Я за 10 манатов сыр не покупаю – дорого. Сюзьма же везде от 3-манатов, зачем мне ехать за нею на другой конец города, если на нашем базаре цены те же самые».

Похожего мнения и другие наши собеседники, затаривающиеся продуктами для новогоднего стола: «Слышал, цены на этих ярмарках почти не отличаются от средних по рынку, — сказал мужчина. – Зачем же мне ехать на Гяндлик или в Хырдалан и тащить оттуда продукты с пересадками в транспорте, когда то же самое и почти по той же цене можно купить поблизости?».

Как выяснилось, масса покупателей на новогодних ярмарках – жители близлежащих населенных пунктов. Для них это действительно выгодно. Как сказала в беседе с # проживающая у метростанции «Гянджлик» Эльнара Исрафилова, ярмарка поблизости, безусловно, экономит время. А главное, продукты там подчас дешевле, чем в крупных ТЦ, и выбор сельхозтоваров, конечно же, шире. «Для меня это близко и удобно – не нужно ехать куда-то на рынок. А цены средние, потому и затариваюсь здесь охотно», — сказала женщина.

Как видно из нашего небольшого исследования, сельскохозяйственные ярмарки цены на продукцию не сбили, но увеличили предложение и удобны жителям близлежащих населенных пунктов.

Между тем, по подсчетам руководителя Союза свободных потребителей Эюба Гусейнова, праздничный стол азербайджанцев подорожал в этом году и составил порядка двух сотен манатов из расчета на пять человек. «Ценовой рост сопровождается потерей покупательной способности населения», — оценил он сложившуюся ситуацию. Для пресечения необоснованного завышения цен правительство должно позаботиться об установлении предельного уровня доходов от реализации импортной и местной продукции, сказал правозащитник по поводу недавнего выступления главы Минэкономики Микаила Джаббарова.

«Я выступал с таким предложением, правда, устным, а сегодня, пользуясь случаем, хочу повторить: для борьбы с необоснованным повышением цен нам необходим документ, прописывающий предельный лимит разницы между отпускной ценой товарной единицы и ее себестоимостью. Эта разница во всех странах обычно выражается как прибыль на единицу продукции или в процентах от отпускной цены, — пояснил Гусейнов. — Кстати, такое решение необходимо для реального содействия нашумевшим планам по пресечению искусственного подорожания, иначе заявленная инициатива будет грешить необоснованностью действий».