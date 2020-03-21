Новое правительство Словакии принесло присягу в перчатках и масках

Члены нового правительства Словакии принесли присягу в медицинских масках и перчатках. Об этом на своем сайте в субботу, 21 марта, сообщила газета Pravda.

Из-за ситуации с коронавирусом меры предосторожности приняли все участники церемонии, в том числе президент Зузана Чапутова. Церемония прошла во дворце главы государства в Братиславе. В состав нового коалиционного правительства Словакии вошли представители четырех партий.

Всего в Словакии по состоянию на 21 марта зарегистрировано 137 случаев коронавируса.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. По данным Worldometer на 21 марта, число заразившихся во всем мире превысило 277 тыс. человек, из них вылечились почти 92 тыс., а умерли 11 423 человека (iz.ru)