Новое правительство Испании принесло присягу

После того, как были зачитаны указы о назначении четырех заместителей председателя правительства и восемнадцати министров, подписанные королем Фелипе VI и председателем правительства Педро Санчесом, участники церемонии по очереди подходили к столу, на котором лежала конституция, и произносили текст: «Обещаю добросовестно и честно выполнять обязанности, преданно королю, соблюдать и обеспечивать соблюдение конституции как основного закона государства, а также хранить тайну обсуждений Совета министров». Библии и распятия во время церемонии не было. От использования религиозных символов впервые отказалось предыдущее социалистическое правительство во время присяги в июне 2018 года.