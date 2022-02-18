Сборная Норвегии установила рекорд зимних Олимпийских игр по количеству завоеванных золотых медалей. По итогам 14 дней соревнований в активе норвежцев уже 15 золотых наград.

Предыдущий рекорд был установлен Канадой на Играх 2010 года в Ванкувере — 14 золотых медалей. Аналогичный результат продемонстрировали Германия и Норвегия на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году.

В Пекине норвежские спортсмены завоевали также 8 серебряных и 11 бронзовых медалей, что позволяет норвежцам лидировать как по количеству наград высшей пробы, так и по общему количеству медалей на Играх в Пекине. (gazeta.ru)