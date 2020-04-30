Норвегия будет сокращать добычу нефти с июня по декабрь

«Мы сократим норвежскую добычу на 250 тысяч баррелей в сутки в июне и на 134 тысячи баррелей в сутки во второй половине 2020 года. Кроме того, запуск добычи на некоторых месторождениях будет отложен до 2021 года», — приводит агентство слова министра нефти и энергетики Тины Бру.