Украинский телеканал «5.ua» в Telegram-канале сообщил о взрывах в Херсоне.

«Сообщают о взрывах в Херсоне!» — говорится в сообщении.

При этом воздушная тревога в области не объявлена.

В ночь на 17 июня воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах Украины: в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской областях, а также в Сумской, Харьковской и Черкасской областях, в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики и Запорожской области тоже звучали сирены.

Однако спустя несколько часов тревога была отменена.