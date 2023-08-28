Ночью 28 августа РФ заявила о якобы сбитии двух беспилотников над Брянской областью и еще одного недалеко от Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ .

В сообщении говорится, что якобы два БПЛА были обнаружены и уничтожены российским ПВО над территорией Брянской области. Обвинили во всем снова «киевский режим».

«Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

А мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитии БпЛА в районе города Люберец в Московской области.

«Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте», — написал он.

Позже росСМИ написали, что беспилотник сбили в пяти километрах от Московского вертолета, расположенного в Томилино Люберцовского района. Там занимаются разработками и модификациями вертолетов серии «Ми».

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