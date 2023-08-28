Ночью 28 августа РФ заявила о якобы сбитии двух беспилотников над Брянской областью и еще одного недалеко от Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ .
«Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
А мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитии БпЛА в районе города Люберец в Московской области.
«Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте», — написал он.
Позже росСМИ написали, что беспилотник сбили в пяти километрах от Московского вертолета, расположенного в Томилино Люберцовского района. Там занимаются разработками и модификациями вертолетов серии «Ми».