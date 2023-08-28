Ночью 28 августа РФ заявила о якобы сбитии двух беспилотников над Брянской областью и еще одного недалеко от Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ .

В сообщении говорится, что якобы два БПЛА были обнаружены и уничтожены российским ПВО над территорией Брянской области. Обвинили во всем снова «киевский режим».