Российского режиссера и пропагандиста Никиту Михалкова перевели в реанимацию из городской больницы № 67, куда его привезли накануне в тяжелом состоянии, пишет телеграм-канал Baza.

По данным издания, у него диагностировали ковидную пневмонию. При этом представитель Михалкова Ирина Мячина опровергала информацию о том, что у него ковид. Пресс-секретарь режиссера сообщила, что Михалков госпитализирован с гриппом.

У 77-летнего режиссера также выявили интоксикационный синдром, добавил телеграм-канал Mash. По его данным, Михалков заболел за два дня до госпитализации, его состояние ухудшилось 5 января. Появились одышка, кашель, высокая температура и тошнота. Режиссера госпитализировали в сопровождении близких, а позже перевели в «ковидную» больницу, утверждает канал.

По данным телеканала «360», Михалкова поместили в реанимационное отделение больницы № 52. Режиссер находится в сознании, у него диагностировали грипп с признаками системного воспаления, пишет издание. Кроме того, у Михалкова наблюдаются проблемы с кишечником. Режиссер находится на низком потоке кислорода, его дыхательный процесс нормализован, отмечает издание.

Супруга Михалкова Татьяна накануне говорила, что точный диагноз еще не известен. Она призывала воздержаться от преждевременных утверждений о состоянии здоровья своего мужа.

Михалков был ярым противником вакцинации. В одном из выпусков своей программы «Бесогон ТВ» он заявил, что основатель Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс воспользовался ситуацией, чтобы чипировать людей под видом прививок от COVID-19.

Однако весной 2021 года режиссер заявил, что решил все-таки сделать прививку от коронавируса. «Я вакцинировался, потому что понял, что теряю бдительность: хожу, общаюсь. Я стал ловить себя на том, что забыл маску. Где тебя бахнет — бог его знает где», — сказал он. (moscowtimes.ru)