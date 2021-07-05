Армения становится самой отсталой страной региона. К сожалению, эта тенденция начинает обретать институциональный характер. Такую запись сделал в Telegram бывший вице-премьер республики, член блока «Армения» Армен Геворкян.

Оппозиционер отметил, что говорит об этом не из-за итогов недавнего голосования, а потому что его беспокоит основная причина результатов этого самого голосования. «Согласно исследованию Всемирного банка, уровень образовательной бедности в Армении составляет 35%. Это означает, что каждый третий ученик в возрасте до 10 лет не может свободно читать и понимать соответствующий возрасту текст. В Грузии этот показатель составляет 13,8%, а в Азербайджане – 23,3%. Кроме того, около 7% детей в Армении не посещают школу. Именно это одна из наших самых глубоких проблем», — подчеркнул Геворкян.

Он убежден, что нынешней власти образованные люди не нужны, не нужны качественные человеческие ресурсы, поскольку необразованными людьми легче манипулировать, их легче вводить в заблуждение. «Это также закладывает основу для долгосрочных поражений. Армения, всегда имевшая высокий образовательный ценз и человеческий потенциал, сегодня теряет этот капитал. Эти показатели формируют описание Армении завтрашнего дня, и это очень тревожно», — отметил бывший вице-премьер республики.

По его словам, состояние системы образования на сегодняшний день становится одной из основных причин массовой эмиграции. Многие армяне, по мнению Армена Геворкяна, до сих пор считают важным наличие качественного образования у своих детей, и по этой причине они ищут его за пределами Армении.

Удивительно, каким образом Армения скатилась до таких показателей в сфере образования. Ведь в целом этому народу ранее не было свойственно наплевательское отношение к уровню образованности своих молодых поколений. Что же произошло? Чья тут вина? Власти, как утверждает Геворкян? И действительно ли такое положение с областью просвещения является одной из причин эмиграции населения из Армении?

По просьбе # ситуацию комментирует известный политолог, старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофиг Аббасов:

— Это проблема характерная для страны, переживающей системный кризис. Дело в том, что нет ни одного направления в жизнедеятельности, по которому Армения могла бы сейчас сказать, что у нее хорошие показатели. Неслучайно мы сейчас видим, насколько сильно Армения возвращается в прошлое. Она живет своим прошлым, даже не сегодняшним днем или думами о будущем.

Почему Армению в начале нулевых называли «кавказским тигром»? Никакого «тигра» не было. Естественно, у Армении был потенциал, который достался ей от СССР, но она совершенно безграмотно распорядилась им. Не будь во власти Кочаряна, а далее его преемника Саргсяна, которые начали, во-первых, самообогащаться, а во-вторых, разбазаривать государственные финансы на милитаризацию, тогда могло бы всё пойти иначе.

Что касается необразованного состояния нынешних новых поколений, это прямая ответственность прежних властных команд. И Кочаряна, и Саргсяна, которые оболванивали людей. Им было выгодно водить население за нос и навязывать ему дух перманентного противостояния с Азербайджаном и Турцией. То есть мы видели, что они сделали стратегическую ставку на политику ненависти и вечного противостояния с соседями.

И умные люди, разобравшись в том, что происходит с Арменией, покинули ее, у кого получилось. Началось массовое голосование ногами. То есть, люди брали смело билеты в один конец, с тем чтобы вырваться из этой трясины окончательно, и забыть дорогу обратно в Армению.

Безусловно, сейчас все шишки летят в Никола Пашиняна, но у него здесь минимум вины. Потому что он не смог после прихода во власть развернуть государственный корабль в сторону ясности, в сторону стабилизации – ему просто не дали это сделать те силы, которые педалировали территориальный вопрос, проблемы так называемого самоопределения Карабаха. Они фактически создали в стране людоедскую среду, которая не позволяла новой власти во главе с Пашиняном совершить поворот на 180 градусов.

С другой стороны, он сделал ставку на внеочередные выборы, провел их и выиграл, и теперь, что бы ни говорили бывшие вице-премьеры (особенно из окружения Кочаряна-Саргсяна), ему неизбежно придется разворачивать антикризисную программу. Пашиняну придется признать, что страна в огромном минусе во многих сферах, и в том числе в образовании, и начать постепенно разматывать вот эти тугие узелки кризисного состояния. Безусловно, многое будет зависеть от того, какой региональный курс возьмет страна, насколько она окажется способна осуществить те обязательства, которые взяла на себя, подписав Трехстороннее заявление о прекращении огня.

Как только воцарится не мнимая стабильность, и отход от противостояния с соседями и тюркофобии, дойдет черед и до системы образования, до прогресса в области просвещения. Тут армяне смогут положиться на поддержку и Грузии, и даже Азербайджана и Турции. У Пашиняна есть шанс ответить на эти проблемы конкретными делами.