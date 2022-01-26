Помнится, когда в соседнем Иране произошла революция, автор этих строк еще был школьником. В Советском Союзе широко и подробно освещали политические события в революционном Иране – в день по несколько раз передавали информацию. На Центральном телевидении открыли специальную передачу, которая называлась «Сегодня в мире».

В начале все было как в обычных революциях, всюду чувствовался ветер свободы. Но постепенно весь Иран закутался в черную чадру, словно все белое стало черным, а все черное белым. Но интерес к событиям в Иране не погас, наоборот, с каждым днем рос. Дело в том, что иранская исламская революция имела антиамериканскую и антизападную направленность. Она хоть в целом и не оправдывала надежды соседних Советов, но частично удовлетворила их, по той простой причине, что США и их военная инфраструктура вынуждены были покинуть Иран. А это означало, что на южных рубежах тогдашнего СССР стало более безопасно и спокойно…

С тех прошло более сорока лет. За эти годы Иран стал активным актором регионального и всемирного геополитического театра, а противостояние между Тегераном и Вашингтоном получило постоянный перманентный характер. Сейчас считается, что якобы это противостояние началось после того, как Иран начал разрабатывать собственное ядерное оружие. Нет, все было гораздо сложнее – США первыми вычислили региональную и глобальную опасность иранского режима и революции. Что было потом — уже всем известно. Американо-иранский геополитический сериал продолжается по сей день.

Почему мы остановились на этих деталях? На днях появилось интересное сообщение: Южная Корея погасила задолженность Ирана по взносам в ООН, которая составляла 18 миллионов долларов. Выплата была осуществлена из иранских средств, которые были заморожены в южнокорейских банках. Казалось бы, что тут удивительного? Обычный финансово-политический процесс. Но он показывает, что в Иране почти нет свободных 18 миллионов долларов!

Именно поэтому эту небольшую заметку мы начали с иранской исламской революции. Что она дала иранскому народу? Что она дала исламу? Ровным счетом ничего! Однажды один американский дипломат предложил сравнить трех крупных нефтяных экспортеров – Норвегию, Иран и Нигерию. Это сравнение показывает, что иметь огромные нефте-газовые запасы еще ничего не значит. Надо иметь еще оптимальную политико-экономическую систему, чтобы эти средства не пропали даром. В Иране ее нет. Страна фактически изолирована от мировой политической и экономической системы. Представители иранского духовенства считают, что только ядерное оружие может положить конец этому кризису. Но они ошибаются. Если Тегеран получит вожделенное ядерное оружие, изоляция вокруг страны, санкции против нее еще более усилятся. Духовенство довело страну до крайнего кризиса, превратив ее в страну-изгоя.

Что касается «вклада» иранской революции в ислам, после исламской революции представление об исламе стало не лучше, чем сама иранская модель управления. Иранский ислам теперь есть синоним автоматов «Калашникова». Женщина в чадре с автоматом «Калашникова» в руках — к сожалению, таково современное, особенно западное представление об иранском варианте ислама.

Пройдет несколько лет и исполнится пятидесятилетие иранской революции. Но может случиться так, что духовенству Ирана не удастся отметить пятидесятилетие иранской революции, потому что Запад намерен сделать все, чтобы Тегеран не получил ядерное оружие. А последнее может спровоцировать гибридную войну стран Запада против Ирана…