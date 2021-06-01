Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил во вторник новому директору израильской внешней разведки «Моссад» Давиду Барнеа сделать все необходимое с тем, чтобы Иран «ни при каких обстоятельствах» не разработал ядерное оружие. Соответствующее заявление он сделал на церемонии присяги главы разведслужбы.

«Если нам придется выбирать, надеюсь, этого не произойдет, между трениями с нашим большим другом США и устранением экзистенциальной угрозы [со стороны Ирана], устранение экзистенциальной угрозы будет важнее. Вы должны сделать все, то есть вообще все, чтобы Иран ни при каких обстоятельствах не получил ядерное оружие», — распространила обращенные к Барнеа высказывания премьера его канцелярия.

«Самая большая угроза для нас — это угроза нашему существованию, исходящая от Ирана, его попыток получить ядерное оружие. И неважно, угрожают ли уничтожением нашей небольшой страны с помощью ядерного оружия, угрожают ли нам десятками тысяч ракетных ударов или десятками тысяч ракет при поддержке ядерного зонтика. Это угроза продолжению дела сионизма, и мы должны беспрестанно бороться с ней», — продолжил глава израильского кабмина.

«Вчера мы говорили о проведенных операциях, и их необходимо продолжать», — сказал Нетаньяху, обращаясь к новому главе «Моссад». «Иран отличается от других стран с ядерной программой, послабления — это не вариант», — продолжил премьер и отметил, что говорил президенту США Джо Байдену, что Израиль будет делать «все, что в его силах, чтобы помешать ядерному вооружению Ирана».

Нетаньяху 24 мая назначил Барнеа новым директором разведки «Моссад». Он заменил на этом посту Йоси Коэна, находившегося в должности с 2016 года. Барнеа стал 13-м по счету руководителем разведки «Моссад» — одной из ключевых структур в израильской системе безопасности.

Нетаньяху 24 мая назначил Барнеа новым директором разведки «Моссад». Он заменил на этом посту Йоси Коэна, находившегося в должности с 2016 года. Барнеа стал 13-м по счету руководителем разведки «Моссад» — одной из ключевых структур в израильской системе безопасности. (ТАСС)