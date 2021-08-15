«В некоторых средствах массовой информации и социальных сетях появилась информация о том, что прапорщик Ахмедов Мирза Балагардаш оглы был ранен во время Отечественной войны и после 8 месяцев комы стал шехидом. Сообщаем, что прапорщик М.Ахмедов более года находился на лечении в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил из-за травмы, полученной во время службы 7 августа 2020 года».

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось, М.Ахмедов вчера скончался.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего», — добавили в Министерстве.