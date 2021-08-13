Международная поддержка саммиту «Крымская платформа» возросла, свое участие подтвердили 40 государств и международных организаций. Об этом, как сообщает Агентстао Анадолу, сказал в пятницу на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД заявил, что «Крымская платформа» — единственный механизм решения проблемы вокруг Крыма, аннексированного Россией 7 лет назад.

Кулеба выразил удовлетворение нервной реакцией главы МИД России на грядущий саммит «Крымской платформы», которую Сергей Лавров назвал «шабашем».

«Я не буду скрывать – доволен этой нервной реакцией. Как говорил Махатма Ганди, сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете», – сказал он.

Украинский министр считает, что Россия уже находится на третьей стадии, а четвертая стадия обязательно будет и это будет возвращение Крыма.

В Киеве 23 августа состоится учредительный саммит инициативы президента Украины «Крымская платформа», которая объединит все существующие национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова. Учредительный саммит будет первым мероприятием платформы на высшем политическом уровне.

В рамках платформы состоятся 4 панельные дискуссии на темы: «Непризнание аннексии Крыма», «Вооружение регионов Азовского и Черного морей», «Реинтеграция Крыма» и «Компенсация прав крымскотатарских турок».