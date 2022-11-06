Крупнейшую нефтегазовую компанию Германии Wintershall Dea уличили в поставках «Газпрому» компонентов авиатоплива для бомбардировщиков. Об этом говорится в совместном расследовании Der Spiegel и ZDF.

По данным журналистов, речь идет о газовом конденсате, также известном как «белая нефть». «Газпром» является партнером Wintershall Dea: в рамках совместного предприятия «Ачимгаз» компании разрабатывают месторождения в Западной Сибири. Газовый конденсат — побочный продукт добычи, который в больших объемах поступает на завод российского концерна в Омске. Сырье перерабатывают, а полученное топливо отправляют на военные аэродромы.

Расследователи смогли установить минимум девять авиабаз, куда шли поставки. Топливо из Омска получали Морозовск и Воронеж, где дислоцируются истребители-бомбардировщики класса «Су». Эти самолеты обстреливают как военные, так и гражданские цели в Украине, в частности их использовали при бомбардировках Чернигова и Мариуполя.

В Wintershall Dea обвинения в помощи России на войне отвергают. Компания заверила, что не участвует в переработке газового конденсата, однако гарантий того, что он используется только в гражданских целях, дать не смогла. Вместе с тем подозрения в том, что продукт применяют для изготовления авиатоплива для бомбардировщиков, в концерне назвали «надуманными и несостоятельными».

Директор Wintershall Dea Марио Мерен также напомнил, что компания осудила российское вторжение в Украину, потребовала немедленного прекращения боевых действий и отказалась от инвестиций и новых проектов с РФ.

Вместе с тем из страны Wintershall Dea не ушла. Компания до сих пор участвует в разработке участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения в Сибири, а также в трех проектах по разработке Южно-Российского месторождения природного газа. Кроме того, Wintershall Dea владеет 15,5% Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток». 27,3% самой компании принадлежит инвестиционной группе LetterOne российского миллиардера Михаила Фридмана. (moscowtimes.ru)