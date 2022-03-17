Североатлантический альянс не намерен вмешиваться в конфликт на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине, его слова приводит РИА «Новости».

«Одно ясно. НАТО не будет вмешиваться военным способом в войну», — сказал Шольц.

Он отметил, что, Альянс ограничится финансовой и гуманитарной поддержкой Украине, а также поставкой «товаров военного назначения».

Столтенберг в свою очередь заявил, что НАТО приветствует прямые контакты канцлера ФРГ с президентом России Владимиром Путиным по Украине.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что во время ближайшего саммита НАТО будет представлено предложение об отправке на Украину миротворческой миссии.