Североатлантический альянс не намерен вмешиваться в конфликт на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине, его слова приводит РИА «Новости».
«Одно ясно. НАТО не будет вмешиваться военным способом в войну», — сказал Шольц.
Он отметил, что, Альянс ограничится финансовой и гуманитарной поддержкой Украине, а также поставкой «товаров военного назначения».
Столтенберг в свою очередь заявил, что НАТО приветствует прямые контакты канцлера ФРГ с президентом России Владимиром Путиным по Украине.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что во время ближайшего саммита НАТО будет представлено предложение об отправке на Украину миротворческой миссии.