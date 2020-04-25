Немецкие ученые нашли иммунитет к COVID-19 у не болевших им людей

Врачи немецкой клиники Charite считают, что люди, которые когда-либо переболели каким-то типом коронавируса, могут иметь иммунитет к озбудителю COVID-19 — SARS-CoV-2, пишут «Известия».

Ученые исследовали Т-лимфоциты, задействованные при выработке иммунного ответа, у переболевших новым коронавирусом и у людей, которые им не инфицированы.

Выяснилось, что у трети людей из второй группы организм распознавал COVID-19, хотя у них до этого не было контакта с его возбудителем.

По мнению медиков, это указывает на то, что часть обследованных ранее переболела различными вирусными инфекциями.

Однако ученые подчеркнули, это исследование не говорит о том, что треть человечества имеет иммунитет к новому коронавирусу (aif.ru)