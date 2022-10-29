Немецкие археологи обнаружили два каменных строения в римском поселении Cambodunum. Это настоящая сенсация, считают ученые.

Немецкие археологи обнаружили сохранившиеся до наших дней два дома в бывшем римском поселении Cambodunum. Находка вызвала восхищение! Поселение Cambodunum входит в список самых древних немецких городов, и сейчас на его месте расположен современный город Кемптен, обладающий уникальным археологическим парком. Его созданию предшествовали раскопки, продолжавшиеся полтора века. Изначально археологи придавали большое значение античным городским стенам, жилые постройки редко становились объектом их изучения.

Ситуация изменилась за последние три года. Археологи взялись за римские поселения и пригляделись к древним домам более внимательно. «Во всей Германии больше нет сравнимых с этими жилых построек того времени. Возможно, археологам еще удастся сделать похожие открытия в Кельне или Трире», — говорит Йоханнес Шисль (Johannes Schießl), заместитель руководителя археологического парка Cambodunum.

С 2019 года баварский город Кемптен сотрудничает с учеными из Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана (LMU) и Баварским земельным ведомством по охране памятников (Bayerische Landesamt für Denkmalpflege). Для археологов Cambodunum, чей расцвет пришелся на I и II века н.э., является образцовым примером римских поселений городского типа. (DW)