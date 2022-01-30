Слабая и некомпетентная политика президента Соединенных Штатов Джо Байдена может привести к третьей мировой войне. Об этом заявил экс-лидер страны Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Конро (Техас), сообщает РЕН ТВ.

«Некомпетентность и слабость Байдена создают реальный риск третьей мировой войны», – подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что во время президентства Байдена Северная Корея увеличила количество запусков ракет до рекордных значений. Помимо этого, действующий глава Белого дома, по мнению Трампа, слабо управляет выводом американских войск из Афганистана.

Во время выступления республиканец также рекомендовал Байдену обратить свое внимание на ситуацию с нелегальными мигрантами на границе Штатов и Мексики и для начала направлять войска туда, а не в Европу.

«Перед тем как отправлять военных для защиты границы Восточной Европы, ему следовало бы защитить нашу границу тут, в Техасе», – подчеркнул бывший лидер страны.

По его словам, прежде чем представители американской власти «будут вести разговор о вторжениях в другие страны, им следует остановить вторжение» в США.