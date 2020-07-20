Неизвестные создали фейковый аккаунт главы МВД Вилаята Эйвазова

МВД Азербайджана распространило заявление в связи с фальшивым аккаунтом в социальной сети на имя министра.

Как сообщили в пресс-службе МВД республики, в заявлении отмечается, что в социальной сети Facebook неизвестные открыли страницу на имя главы МВД генерал-полковника Вилаята Эйвазова, на которой публикуется искаженная информация.

В заявлении говорится: «Обращаем внимание пользователей социальных сетей на тот факт, что указанная страница является фальсификацией, а информация, размещаемая на ней, не более, чем вымысел.

Мы призываем граждан не посещать подобные страницы, созданные с целью провокации и ссылаться исключительно на официальные страницы МВД в социальных сетях.

Граждане могут обратиться к официальному сайту МВД www.mia.gov.az и страницам ведомства в социальных сетях, доступных по нижеприведенным ссылкам:

https://www.facebook.com/polisazerbaycan

https://www.instagram.com/polisazerbaycan/

https://twitter.com/polisazerbaycan

https://www.youtube.com/polisazerbaycan«