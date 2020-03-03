Нефтяные индексы в зоне риска: что делать Азербайджану?

Коронавирус неуклонно расширяет географию своего присутствия, создавая серьезную угрозу жизни и здоровью людей и потрясая мировую экономику. Несмотря на прогнозы экспертов о решении этой проблемы к середине февраля, ожидания не оправдались, мировые финансовые рынки продолжают обваливаться.

За прошедшую неделю стоимость всех акций в мире упала до 5 триллионов долларов, и процесс продолжается. По данным председателя Общества международных экономических исследований Ekonomiks профессора Фикрета Юсифова, цены на нефть упали примерно на 20 долларов — до 30% с начала января.

«За последние два месяца потребление нефти в Китае сократилось до 30%, а потребление угля упало на 40%. Если распространение вируса не прекратится в марте, мировая экономика и финансовые рынки не восстановятся до конца этого года, — говорит аналитик. — При развитии такой ситуации более месяца мировой экономике придется столкнуться с беспрецедентным в истории крахом». Говоря о перспективах нефтезависимых экономик, эксперт отметил, что спрос на нефть снижается на фоне продолжающегося мирового экономического спада. В сложившейся ситуации нефтяные индексы могут упасть за месяц до 30 долларов.

Что делать Азербайджану, чья экономика зависит от экспорта энергосырья, а границы прилегают к странам, где уже бушует эпидемия, вызванная COVID-19?

«Прежде всего, национальному правительству следует принять самые жесткие шаги по предотвращению распространения коронавируса на территории страны, — говорит Юсифов. — В случае необходимости нужно приостановить занятия в школах, закрыть детские сады на определенное время». По его словам, наблюдающаяся в мире экономическая нестабильность и обвал финансовых рынков не может обойти стороной экономику нашей страны. Прежде всего, это приведет к резкому сокращению поступающей в страну иностранной валюты из-за резкого снижения цены нефти и в первую очередь усилит девальвационное давление на манат.

Одним из способов противостояния сложившейся ситуации экономист считает необходимость перехода к специальному «сберегающему режиму» при расходах из государственного бюджета. Проще говоря, Юсифов считает максимальную экономию средств государственной казны необходимым ответом на кризисную ситуацию. О важности перехода к режиму экономии бюджетных средств в экспертных кругах говорят сегодня довольно часто.

По мнению экономиста Рашада Гасанова, необходимо сократить возросшую за два последних года статью расходов на импорт по линии государственных структур. Согласно его подсчетам, отток валюты, вызванный ростом импорта, увеличился с 2017 по 2019 гг. на 55,7%, или 4,9 млрд. долларов США. «Наши анализы показывают, что драйвером усиления позиций импорта является именно государственный сектор», — сказал экономист. Для наглядности, в минувшем году данный показатель вырос по госсектору до 4.3 млрд. долларов, и это на 57% больше, чем по итогам позапрошлого года. Если же сравнивать с 2017 годом, импорт увеличился по итогам прошлого года в 3,2 раза.

Резкий рост импорта является негативной тенденцией, поскольку создает источники риска для платежного баланса и оказывает негативное влияние на обменный курс маната, говорит он. В довесок к этому, серьезное увеличение импорта по линии государственного сектора увеличивает риски неэффективного использования государственных средств и коррупции, считает Гасанов. Эксперт отмечает важность установления более жесткого лимита в размере до 10% средств государственного бюджета. По его словам, в минувшем году данный показатель был на уровне 30% и это весьма рискованно.