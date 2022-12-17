Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 16 декабря понизилась на 1,95 доллара относительно предыдущего показателя и составила 82,82 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 1,9 доллара – до 80,04 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,72 доллара, составив 42,71 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 16 декабря понизилась на 2,71 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 79,12 доллара за баррель.