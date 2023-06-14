Сегодня независимый и суверенный Азербайджан в 26-й раз, начиная с 1997 года, отмечает День национального спасения. Именно в 1997 году парламент страны одобрил предложение считать 15 июня – день избрания в 1993 году Гейдара Алиева председателем парламента Азербайджана — Днем национального спасения Азербайджана. С этого времени возвращение Гейдара Алиева к власти отмечается как День национального спасения.

И вот страна уже отмечает 30-летие этого великого дня, ставшего началом конца хаоса, нестабильности, неуверенности в завтрашнем дне. 30 лет назад общенациональный лидер Гейдар Алиев, вернувшись к власти, спас азербайджанский народ, государство и нацию от раскола, противостояния, угрозы гражданской войны. В своем выступлении на заседании Милли Меджлиса 15 июня 1993 года Гейдар Алиев объявил о новой стратегии будущего развития государственности Азербайджана, и этот день вошел в историю Азербайджана как День национального спасения.

Предыдущие два года правления молодых, не имеющих практического опыта управления государством реформаторов, заложили основу для необходимости возвращения к власти патриарха от политики, которому народ доверил свое будущее.

Второе пришествие к власти в Азербайджане Гейдара Алиева, но теперь уже не по назначению, а по требованию самого народа, давало надежду на укрепление независимости, сохранение и развитие суверенитета, предотвращение гражданской войны, стабильность и процветание. И действительно, в стране за кратчайший период была восстановлена общественно-политическая стабильность и был дан старт экономическому развитию.

В тот сложный период для страны именно политический авторитет и потенциал Гейдара Алиева стали гарантией стабильности и независимости Азербайджана. Личность общенационального лидера, его политические навыки руководства государством, поддержка уставшего от распрей предыдущей власти народа и стали гарантией завершения политического кризиса в стране и заложили основу для дальнейшего развития и интеграции Азербайджана в мировое сообщество.

Без сомнения, историю действительно делают люди. Но не великие личности создают, вызывают к жизни великие эпохи, а наоборот, последние являются той благоприятной средой, в которой возникают и развиваются герои. Как отмечал немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель, не великие личности сами по себе творят историю, а история сама создает героев. И не отдельные личности создают общество, не герои создают народ, а народ создаёт своих героев. Вот и азербайджанскому народу повезло с Гейдаром Алиевым, как в свое время турецкому народу с Ататюрком, англичанам с Черчиллем, американцам с Вашингтоном…