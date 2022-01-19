Украинская пропрезидентская партия «Слуга народа», которая в парламенте имеет монобольшинство, 17 января выпустила заявление, посвященное возвращению пятого президента Украины Петра Порошенко из продолжительной зарубежной поездки.

Заявление опубликовала в Telegram спикер политсилы Юлия Палийчук, передает gordonua.com.

«Сегодня экс-президент Петр Порошенко пытался устроить совершенно искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние – вместо того, чтобы цивилизованно и спокойно выполнить необходимые процедуры, которых требует закон. Его замысел сомнения не вызывает: из-за политизации дела, которое расследуется соответствующими органами сугубо в юридической плоскости, избежать какой-либо ответственности за собственные действия, да еще и заработать политические дивиденды», – говорится в заявлении.

В «Слуге народа» назвали действия Порошенко «проявлением позорных привычек старой политики» и призвали представителей партии «Европейская солидарность» «не участвовать в политических спектаклях».

«Обидно, но другой подозреваемый по «угольному делу», господин [нардеп от «Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор] Медведчук продемонстрировал больше уверенности в себе и выдержки, чем его давний товарищ господин Порошенко», – заявили там.

Как известно, экс-президент проходит подозреваемым по делу о государственной измене. Его возбудили в декабре прошлого года из-за поставок угля из «ДНР» и «ЛНР». Сам политик все обвинения отрицает и утверждает, что уголовное дело против него — это попытка нынешних украинских властей отвлечь внимание общества от возможной угрозы вторжения российских войск.

Интересно, что вообще значит вся эта борьба? Может ли быть так, что президент Зеленский, собирающийся на второй срок, видит в Порошенко основного для себя конкурента на будущих выборах, и именно поэтому против него возбуждено дело о госизмене? То есть, дело носит чисто политический характер? Любопытно, как в украинском обществе оценивают происходящее? Своим мнением на этот счет поделились с # известные украинские эксперты.

Дмитро Золотухин, экс-замминистра информационной политики Украины, директор Института постинформационного общества, преподаватель Киево-Могилянской Академии:

— Анализируя данную ситуацию, я бы обращал внимание не на заявления и действия политиков, которые, вне всякого сомнения, преследуют свои цели, с обеих сторон.

Я бы рекомендовал смотреть на весь контекст происходящего. Вне зависимости от того, является ли уголовное преследование пятого президента Украины политизированным или имеет под собой некие юридические основания, для него выбран крайне неудачный момент.

Грубо говоря, советники президента Владимира Зеленского, по всей видимости, используя аргументы, касающиеся роста политического рейтинга, убедили его в необходимости открытия «третьего фронта».

«Первым фронтом» является военная угроза со стороны Кремля, которая с каждым днем только растет.

«Вторым фронтом» является анонсированная президентом борьба с олигархами, которая должна развернуться на полную мощность уже в ближайшие месяцы…

Не совсем понятно, зачем нагнетать такое напряжение в обществе в тот момент, когда на границе стоят российские орды, а отопительный сезон еще не пройден и требует концентрации?

Создание дополнительных рисков для Украины, которые могут вылиться во внутреннюю политическую дестабилизацию, может говорить только о зловредном участии неких пророссийских сил, к которым можно на сегодня отнести и олигарха Игоря Коломойского.

Оценки ситуации с уголовным преследованием Петра Порошенко в украинском обществе есть разные. Однако, целый ряд украинских интеллектуалов и представителей интеллигенции публично обратились к Зеленскому с открытым письмом — отложить действия, которые он задумал, на неопределенный срок.

Ярослав Божко, глава Центра политических исследований «Доктрина»:

— Вопрос политического конфликта между Зеленским и Порошенко это один из ключевых, формирующих политический ландшафт в Украине конфликтов вообще. В целом электорат Зеленского и Порошенко между собой практически не пересекается, настолько этот конфликт является острым. Поэтому стоит с определенной долей скепсиса относиться к тезису о том, что удаление Порошенко с поля принесет Зеленскому ощутимые электоральные выгоды — скорее наоборот, его электорат и так критикует экс-президента, независимо от наличия самих уголовных дел. Однако Зеленский и его окружение продолжают играть карту контр-элитарности, противостояния некоему абстрактному коррумпированному политикуму в качестве суррогата идеологии. На этом фоне преследование Порошенко кажется выгодным Зеленскому.

В то же время, вопрос конкретных выгод от продвижения дела подвешен в воздухе, а параллельно существует реальная критика дела со стороны западного политикума, сильная мобилизация сторонников Порошенко.

В конечном итоге процесс кажется лишенным глубокого смысла для Банковой (синоним украинской власти – Ред.), поэтому в перспективе это дело может просто перерасти в череду бюрократических, малопонятных обывателю событий, потеряться в актуальной повестке и перестать играть политическую роль для Зеленского вовсе. Правовая подоплека дела не даёт быстрых возможностей провести здесь и сейчас показательные громкие аресты, или даже вынести конечное быстрое решение.

Поэтому в широком смысле это конфликт без победителей, и зачистка политического поля не даст ощутимой поддержки властям: наоборот, на поле Порошенко могут зайти другие прозападные политики, с низким антирейтингом, ещё более опасные для Банковой как соперники.