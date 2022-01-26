Научный журнал Cell Research, ссылаясь на результаты исследования ученых из Кентского и Франкфуртского университетов, назвал восемь противовирусных препаратов, которые наиболее эффективны для борьбы со штаммом коронавируса «омикрон», передает «Газета.Ru».

Ученые исследовали клеточные культуры и установили, что данный вариант COVID-19 чувствителен к наиболее важным противовирусным препаратам и препаратам-кандидатам для лечения коронавирусной инфекции. Речь идет о таких лекарсвтах, как EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), ремдезивир, рибавирин, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), камостат, нафамостат и апротинин.

По словам специалистов, зараженные «омикроном» пациенты реже переносят заболевание в тяжелой форме из-за того, что такая разновидность коронавируса особенно чувствительна к подавлению так называемого интерферонового ответа, присутствующего во всех клетках организма.