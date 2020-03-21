Названы болезни, повышающие опасность коронавируса

Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия опубликовало данные о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

Кроме того, повышенный риск наблюдается у пациентов с хроническими респираторными заболеваниями (на 6,3 процента), гипертонией (на шесть процентов) и онкологическими заболеваниями (на 5,6 процента).