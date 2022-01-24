Из-за пандемии большинство представленных рейсов были внутренними. Наибольший спрос имели перелеты в пределах Азии.

Данные Cirium показывают наиболее заполненные маршруты по выполненным рейсам. Лидером стал маршрут с острова Чеджу в Сеул (Южная Корея). По этому направлению было выполнено 71 388 рейсов. Южнокорейский остров Чеджу очень популярен, поскольку билеты туда дешевы, а перелет недолгий – менее 50 минут. На маршруте Чеджу – Сеул – Чеджу работали 9 авиакомпаний, однако более половины рейсов выполнили Asiana, Korean Air и их дочерние проекты. (korrespondent.net)