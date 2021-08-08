Президент США Джо Байден не намерен корректировать планы вывода войск из Афганистана, несмотря на укрепление позиций радикального движения «Талибан». Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times со ссылкой на источник в американской администрации.

По его словам, американский лидер рассчитывает на то, что у правительства Афганистана имеются силы и ресурсы для того, чтобы противостоять талибам, при этом продолжая переговоры по вопросу урегулирования конфликта. В связи с этим Байден не планирует отказываться от планов по полному выводу войск США из страны к концу августа, даже несмотря на то, что «Талибан» в последнее время значительно укрепил свои позиции.

Представитель администрации Байдена подчеркнул, что его «стратегия остается неизменной». При этом он отметил, что Пентагон не отказывается от планов в случае необходимости предоставить афганскому правительству необходимые ресурсы. (ТАСС)