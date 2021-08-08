НАСА запускает миссию по изучению астероида стоимостью более $10 000 квадриллионов, который, как сообщается, содержит столько драгоценного металла, что каждый на Земле стал бы миллиардером, если бы его драгоценный груз был разделен между человечеством. Об этом сообщает The Independent.

Астероид Психея 16 представляет собой космическую скалу шириной 124 мили. Запуск к нему запланирован на август 2022 года. Космический корабль прибудет к астероиду четыре года спустя, в начале 2026 года.

«В отличие от большинства других астероидов, которые представляют собой скалистые или ледяные тела, ученые считают, что астероид 16 Психея типа М (металлический) состоит в основном из металлического железа и никеля, аналогичного Земле», — подчеркнули в НАСА.